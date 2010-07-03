Путин сменил посла РФ в Белоруссии

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Михаила Бабича освободили с должности посла РФ в Белоруссии. На его место назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА Новости.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников сообщил, что отставка Бабича обсуждается в Кремле "с прошлой недели".

Бабич занял пост посла РФ в Минске 24 августа 2018 года. До этого он являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Дмитрий Мезенцев до работы в Совфеде занимал пост губернатора Иркутской области.