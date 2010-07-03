СМИ сообщили об отзыве с должности посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича

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Михаила Бабича отзывают с должности посла РФ в Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

По словам собеседников агентства, отставка Бабича обсуждается в Кремле "с прошлой недели", и в ближайшее время "ожидается" соответствующий указ Владимира Путина.

"Михаил Бабич не проработал в Белоруссии и года, но запомнился целой серией скандальных заявлений и жесткой пикировкой с белорусским МИДом", – говорится в материале газеты.

Бабич занял пост посла РФ в Минске 24 августа 2018 года. До этого он являлся полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе, а ранее − председателем Госкомиссии по химическому разоружению.