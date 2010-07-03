МИД Белоруссии раскритиковало российского посла Бабича

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МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в попытке разрушить дружественные отношения двух стран.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытался разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов", – цитирует ТАСС начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолия Глаза.

Глаз полагает, что российскому дипломату "успешно и эффективно удается" оказать негативный эффект на взаимоотношения Москвы и Минска "буквально за несколько месяцев".

Белорусский дипломат отметил, что этого не удавалось "внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий". Глаз заявил, что Бабич "не видит никакой разницы" между российским федеральным округом и независимым государством.

Таким образом МИД Белоруссии отреагировал на комментарий российского посла по поводу заявления Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства БелАЭС может составить 7 миллиардов долларов против запланированных прежде 10.

Сниженную сумму назвала в своем вопросе президенту депутат Анна Канопацкая, которая сослалась на якобы имевшее место заявление Бабича о том, что Россия уменьшает цену строительства.

Российский посол заявил, что Лукашенко ввели в заблуждение, поскольку Россия никогда не называла стоимость строительства. Вопрос депутата он охарактеризовал как "вброс".

Первая атомная станция на территории Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тысячи мегаватт.

Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году.

Ранее Бабич заявил, что критические высказывания со стороны представителей МИД Белоруссии не отразятся на работе российской дипломатической миссии.