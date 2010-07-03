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18:45

Посол РФ ответил на критику МИД Белоруссии

политика

18:45

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Критические высказывания со стороны представителей МИД Белоруссии не отразятся на работе российской дипломатической миссии. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ Михаил Бабич.

Речь идет о словах пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, который прокомментировал одно из интервью Бабича, в котором российский политик, в частности, говорил, что Москва не предлагала Минску войти в состав России. Глаз рекомендовал Бабичу вникнуть в специфику страны и проявлять более уважительное отношение. Глаз также отметил, что "все интервью Бабича схожи, и менторская линия рассуждения не сильно меняется".

Бабич, в свою очередь, назвал реакцию белорусского коллеги "очередным эмоциональным всплеском", а также выразил уверенность, что "эта пена сойдет".

"Это выпады далеко не первые, слышали мы выпады и более острые, и более резкие. В этой связи я уверен, что как работали, так и будем работать. Своей работой будем еще раз объяснять свою позицию, доказывать свою позицию, слышать наших партнеров, слышать коллег, находить взаимоприемлемые решения", – резюмировал глава российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии готовы пересмотреть подходы к интеграции с Россией. Лидер страны Александр Лукашенко объявил, что постулат суверенитета республики по-прежнему остается незыблемым. Говоря о возможном вступлении страны в ВТО, президент подчеркнул, что это произойдет только при условии очевидной выгоды.

политика

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