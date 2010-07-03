Лукашенко готов пересмотреть подходы к интеграции с Россией

Белорусского президента Александра Лукашенко настораживает сворачивание интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам участия республики в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает ТАСС.
По словам политика, перед ЕАЭС стояли задачи, связанные с созданием общего рынка и выработкой равных условий хозяйствования. Он также подтвердил заинтересованность в сохранении за СНГ статуса ключевого рынка сбыта продукции, производимой в его стране.
Отдельное внимание Лукашенко уделил российской инициативе о пересмотре подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки", – сказал он.
Лидер Белоруссии уточнил, что постулат суверенитета республики по-прежнему остается незыблемым. Говоря о возможном вступлении страны в ВТО, Лукашенко подчеркнул, что это произойдет только при условии очевидной выгоды.
В минувшую субботу Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии. Он заявил, что не стал подписывать соответствующий указ из-за угрозы международной изоляции страны.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.