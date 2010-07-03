Лукашенко готов пересмотреть подходы к интеграции с Россией

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Белорусского президента Александра Лукашенко настораживает сворачивание интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам участия республики в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает ТАСС.

По словам политика, перед ЕАЭС стояли задачи, связанные с созданием общего рынка и выработкой равных условий хозяйствования. Он также подтвердил заинтересованность в сохранении за СНГ статуса ключевого рынка сбыта продукции, производимой в его стране.

Отдельное внимание Лукашенко уделил российской инициативе о пересмотре подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки", – сказал он.

Лидер Белоруссии уточнил, что постулат суверенитета республики по-прежнему остается незыблемым. Говоря о возможном вступлении страны в ВТО, Лукашенко подчеркнул, что это произойдет только при условии очевидной выгоды.

В минувшую субботу Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии. Он заявил, что не стал подписывать соответствующий указ из-за угрозы международной изоляции страны.