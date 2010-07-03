Лукашенко рассказал о новой конституции Белоруссии

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Необходимость принятия новой конституции назрела в Белоруссии. Такого мнения придерживается президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

"Новую конституцию нам придется принимать", – заявил политик, уточнив, что в его стране нужно ввести исполнительную и законодательную ветви власти.

Он добавил, что не собирается продавливать собственные интересы при разработке нового свода законов. Кроме того, Лукашенко заверил, что поправки будут внесены "честно".

"Потому что самым заинтересованным человеком в том, чтобы потом было хорошо, чтобы конституция соответствовала тем реалиям, которые сложатся в государстве, буду я", – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Ранее Лукашенко объяснил, почему катался на лыжах вместе с Владимиром Путиным, а также выступил за за создание общей валюты с РФ.