Лукашенко назвал катание на лыжах с Путиным современной политикой

Совместное катание лидеров двух стран на лыжах является частью современной политики. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Разговор о недавнем визите политика в Россию, во время которого он вместе с Владимиром Путиным катался на лыжах в Сочи, зашел на встрече с представителями общественности и СМИ.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что личные отношения влияют на межгосударственные связи "всегда и везде".
"Это тренд. Ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте и любишь ли эти лыжи", – добавил Лукашенко.
Ранее политик поддержал создание общей валюты с РФ. Он подчеркнул, что это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет.
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