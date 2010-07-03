Песков озвучил позицию по единой валюте России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте нет. При этом он подчеркнул, что данная тема может и должна обсуждаться.

Вопрос о единой валюте необходимо решать, "если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства", пояснил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, передает РИА Новости, все это является предметом "экспертного разговора" в рамках рабочих групп.

Ранее Лукашенко выступил против рубля в качестве единой валюты Союзного государства. По мнению белорусского лидера, выпуском единой валюты должен заниматься "эмиссионный центр, созданный на равных условиях". В качестве примера Лукашенко привел Евросоюз.

При этом Лукашенко согласился, чтобы эмиссионный центр находился на российской территории, например, в Санкт-Петербурге.

В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова полностью выполнить договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Этот документ предусматривает создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда и Счетной палаты.