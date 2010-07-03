Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии

Александр Лукашенко не подписал указ о признании независимости Абхазии из-за угрозы международной изоляции страны.
"Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший. Долгий был разговор, хороший, и говорит, "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию", – приведены слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что этот шаг отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. В Грузии независимость автономий не признают. Представители нового правительства Грузии, пришедшего к власти в 2012 году, говорили о необходимости вернуть Абхазию и Южную Осетию. Они подчеркивали, что вопрос нужно решить мирным путем.
Дмитрий Медведев, который был президентом в РФ в то время, рассказал, что в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года у России не было цели разгромить грузинскую армию или казнить главу страны Михаила Саакашвили. Стояла задача выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок. Деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.