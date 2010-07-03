Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии

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Александр Лукашенко не подписал указ о признании независимости Абхазии из-за угрозы международной изоляции страны.

"Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший. Долгий был разговор, хороший, и говорит, "если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию", – приведены слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что этот шаг отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. В Грузии независимость автономий не признают. Представители нового правительства Грузии, пришедшего к власти в 2012 году, говорили о необходимости вернуть Абхазию и Южную Осетию. Они подчеркивали, что вопрос нужно решить мирным путем.

Дмитрий Медведев, который был президентом в РФ в то время, рассказал, что в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года у России не было цели разгромить грузинскую армию или казнить главу страны Михаила Саакашвили. Стояла задача выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок. Деэскалация военных действий позволила успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии.