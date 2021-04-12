Путин снял с должности первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого

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Владимир Путин освободил Анатолия Рудого от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий президентский указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", – отмечается в документе.

Указ был подписан 12 апреля и вступил в силу с этого момента.

Анатолий Рудый занимал пост первого заместителя директора ФСИН с 2014 года.

Ранее Путин назначил своего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии. Прежний глава региона Вячеслав Битаров покинул должность по собственному желанию.