Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло занять пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии, на что тот ответил согласием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе президента России о назначении Меняйло на должность врио главы республики отмечается, что прежний глава региона Вячеслав Битаров покинул пост по собственному желанию.

"Принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова В. З. по собственному желанию. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Сергей Меняйло занимал должность полпреда президента России в Сибирском федеральном округе с лета 2016 года. До этого он работал на посту губернатора Севастополя, а также занимал должность заместителя командующего Черноморским флотом РФ. Вице-адмирал запаса.

Ранее информация о возможной отставке Битарова появилась в соцсетях, однако в пресс-службе главы и правительства региона ее опровергли.