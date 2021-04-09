В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке Битарова

Фото: фотохост-агентство ТАСС/Валентин Егоршин

Информация об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Информация не соответствует действительности. Работа идет в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения об отставке Битарова.

Он был назначен врио главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре возглавил республику, получив голоса 56 депутатов.

Накануне губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил об уходе со своего поста в связи с решением баллотироваться в депутаты Госдумы.

Также сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Тувы Шолбана Кара-оола. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Владислава Ховалыга, ранее занимавшего пост министра земельных и имущественных отношений республики.

