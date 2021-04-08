Врио губернатора Ульяновской области заявил, что готов идти на выборы главы региона

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Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских намерен идти на выборы главы региона. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Безусловно, будем готовиться к выборам, надеюсь на поддержку. Понимаю, что работа предстоит очень серьезная. Я к этому готов", – сказал он.

Ранее Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области, назначив временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Отмечается, что документ вступил в силу со дня подписания.

