Дубль Угальде помог "Спартаку" обыграть "Краснодар" в 17 туре РПЛ

1 декабря в центральном матче 17 тура Мир Российской Премьер-лиги "Краснодар" дома принимал московский "Спартак". Красно-белые разгромили соперника со счетом 3:0 за счет дубля Манфреда Угальде и гола Эсекьеля Барко. Таким образом, южане потерпели первое поражение в сезоне. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Спартак" (Москва) – 0:3 (0:2)

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Голы: Угальде, 17, 28, Барко, 90+.

"Краснодар": Агкацев, Петров (Гонсалес, 61), Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников (Кастаньо, 56), Ленини (Кривцов, 73), Батчи (Мозес, 56), Сперцян, Виктор Са (Смолов, 61), Кордоба.

"Спартак": Максименко, Рябчук, Бабич, Дуарте, Денисов, Умяров, Барко (Литвинов, 90+), Пруцев, Маркиньос (Мангаш, 89), Бонгонда (Медина, 82), Угальде.

Предупреждения: Черников, 19; Маркиньос, 26; Петров, 40; Угальде, 62; Кордоба, 68; Тормена, 71; Бабич, 82; Барко, 90+.

Центральный матч 17 тура Мир Российской Премьер-лиги за час до его начала получил дополнительную сочную интригу: лидирующий в таблице "Зенит" сенсационно уступил на своем поле самарским "Крыльям Советов" со счетом 2:3. Таким образом, команда Игоря Осинькина, которая на неделе оказалась в центре горячего судейского скандала, не сломалась под мощным давлением и подарила шанс "Краснодару" взлететь на первую строчку.

"Спартак" в 17 туре тоже получил подарок от прямого конкурента. Шедший третьим "Локомотив" дома не менее сенсационно проиграл осевшим внизу таблицы "Химкам" 1:3. В случае победы красно-белые сравнялись бы с "железнодорожниками" по очкам и даже опередили бы их по дополнительным показателям.

Не менее острая интрига – противостояние бомбардиров. Нападающий "Спартака" Манфред Угальде после 16 туров – лидер гонки с 12-ю мячами и покером в воротам "Локомотива" неделей ранее, форвард "Краснодара" Джон Кордоба с 8-ю голами – один из главных преследователей. При этом колумбиец летом мог оказаться в стане москвичей, но, как сообщали инсайдеры, вопрос уперся в деньги.

Но красно-белые вполне неплохо справились и без него. Про Кордобу до перерыва можно было вспомнить разве что в контексте фолов, которые он успешно на себе собирал, и бесконечным апелляциям к главному судье Артему Чистякову.

А вот Угальде показал себя настоящим королем. Выдержав стартовый натиск "Краснодара" с сумасшедшим прессингом, красно-белые на 17-й минуте реализовали едва ли не первый 100-процентный момент. Защитник Алексис Дуарте, который буквально выгрыз место в основе при главном тренере Деяне Станковиче, нашел Манфреда в штрафной дальней передачей, форвард одним движением убрал сразу двух центральных защитников и пробил мимо голкипера черно-зеленых Станислава Агкацева – 1:0.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

А на 28-й минуте костариканец оформил дубль, но для начала Эсекьел Барко пробил прямо в Агкацева, мяч отскочил в Витора Тормену и отлетел от него в штангу. "Краснодар" не сумел выбить снаряд из штрафной, Данил Пруцев сориентировался в борьбе и откинул на Угальде, а Манфред катнул низом под рукой голкипера – 2:0 в пользу красно-белых.

Во втором тайме главный тренер южан Мурад Мусаев старался усилить игру за счет ротации, использовав все пять замен уже к 73-й минуте. И да, голкиперу "Спартака" Александру Максименко пришлось понервничать: Кордоба пару раз опасно пробил головой, вышедший на замену Мозес остро пальнул с разворота, и мяч после рикошета улетел над перекладиной. "Ноль" рядом с логотипом южан как горел на роскошных экранах стадиона в Краснодаре, так и завис там вплоть до финального свистка.

Красно-белые же создали гораздо меньше, чем в первом тайме, выдав мощный отрезок в атаке только ближе к добавленному времени. И это при том, что москвичи доигрывали встречу практически в стартовом сочетании, так как Станкович с заменами не спешил. К финалу первой части сезона "Спартак" подошел в блестящей форме, переиграв соперника в движении и единоборствах на каждом участке поля.

В самой концовке матча Хесус Медина пробил обводящим ударом в дальний угол, заставив Агкацева совершить лучший сейв встречи. После этого Барко с углового завернул "сухой лист", но мяч улетел в ближнюю штангу. А через мгновение Эсекьель пошел в сольный проход и уложил красоту с левой в дальнюю девятку – 3:0. Ровно с тем же счетом "Краснодар" переиграл москвичей в первом круге, так что паритет восстановлен в полной мере.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

После игры Деян Станкович в эфире "Матч ТВ" подчеркнул, что хоть его команда и набрала прекрасную форму, "Спартаку" еще есть над чем работать. При этом наставник красно-белых отметил и соперника.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Прежде всего хотел бы поблагодарить всех‑всех, кто принимал участие в матче. Получился настоящий спектакль. Невероятная игра. Нужно отдать должное "Краснодару", это очень сильная команда. Уверен, они будут биться до самого конца.

А вот Мурад Мусаев в послематчевом интервью отметил, что слом в игре "Краснодара" случился как раз из-за проигранных единоборств. Также главный тренер черно-зеленых признал – замены не сработали, и взял вину за поражение, в том числе, на себя.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Сегодня был плохой день и матч. Теперь нужно найти силы на игру с "Локомотивом" через неделю.

Южане потерпели первое поражение в сезоне, остались с 38-ю очками и тем самым упустили возможность взлететь на первую строчку в таблице. Как и прежде, наверху с 40-ка баллами остался "Зенит". "Спартак" же благодаря победе набрал 34 очка и поднялся на третье место, обойдя "Локомотив" по дополнительным показателям. Причем для москвичей это пятая победа подряд в РПЛ с общим счетом 16:2.

Теперь у Станковича все козыри в руках: если его команда в заключительном туре первой части сезона переиграет дома "Пари НН", а "Краснодар" и "Локомотив" потеряют очки в очном поединке, красно-белые уйдут на зимний перерыв максимально близко к лидирующей группе. А уж если еще и "Зенит" допустит вторую осечку подряд на своем поле против "Акрона", интрига весной закрутится максимально.

