Угальде стал первым игроком "Спартака" в XXI веке, оформившим покер

23 ноября в Российской Премьер-лиге состоялось очередное столичное дерби: в 16-м туре на арене в Тушине "Спартак" принимал "Локомотив". Красно-белые одержали победу со счетом 5:2, а покер оформил нападающий Манфред Угальде. Обо всех событиях топ-матча расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 5:2 (3:0)

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Голы: Угальде, 10, 21, 34, 73, Барко, 80 – Пиняев, 55, Ньямси, 63.

"Спартак": Максименко, Дуарте, Денисов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс (Пруцев, 70), Барко (Зорин, 90), Маркиньос, Бонгонда (Медина, 70), Угальде (Николсон, 90).

"Локомотив": Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов (Пиняев, 46), Баринов, Карпукас (Сарвели, 46), Батраков (Севикян, 79), Самошников, Тикнизян (Салтыков, 60), Воробьев (Сулейманов, 46).

Предупреждения: Ньямси, 41; Монтес, 42; Рябчук, 50; Мартинс, 62; Сулейманов, 67; Батраков, 68; Самошников, 85.

После паузы на матчи сборных Российская Премьер-лига тут же подарила нам столичное дерби. До очной встречи "Спартак" с 28-ю очками обосновался на 5-м месте, "Локомотив" с 34-мя – на третьем. Упустить победу в этой игре – значит, отпустить еще дальше лидирующих в таблице "Краснодар" и "Зенит".

Наставник "железнодорожников" Михаил Галактионов в первом круге переиграл своего визави Деяна Станковича со счетом 3:1. Причем "Локомотив" не просто доминировал, а делал это красиво, организовав парочку шедевров в ворота Александра Максименко. Станкович тогда настолько впечатлился, что даже похлопал Галактионову.

Однако в игре 16 тура оваций как минимум за первый тайм удостоился уже "Спартак". Владение мячом, помноженное на отличное движение, поставило "Локомотив" в тупик – первые минут 20 красно-зеленых вообще будто не было на поле. Да еще и голкипер "железнодорожников" Илья Лантратов "привез" на 10-й минуте: при попытке вынести мяч его накрыл форвард красно-белых Манфред Угальде – 1:0. А на 21-й костариканец оформил дубль, замкнув подачу Маркиньоса в район 11-метровой отметки.

После нокдауна "Локо" вроде как ожил и создал парочку острых шансов, однако "Спартак" выстоял. Да еще и забил третий на 34-й минуте: Кристофер Мартинс классно вскрыл оборону соперника передачей из глубины на все того же Угальде, и нападающий красиво перебросил Лантратова, оформив хет-трик. Но моменты были не только у него – как минимум Маркиньос и Мартинс могли забивать еще, не реализовав шансы, близкие к 100-процентным. Как сказал в перерыве форвард "Локо" Дмитрий Воробьев, этот тайм "вообще лучше вычеркнуть из жизни".



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Галактионов попытался начать все с чистого листа, усилив атаку за счет тройной замены в перерыве. И "Локо" показал, что готов замахнуться на чудо. На 55-й минуте отбор красно-зеленых в центре поля превратился в пас на Сергея Пиняева, и форвард сборной России уложил мяч в дальний угол. А на 63-й Владислав Сарвели здорово прострелил справа, Максименко коснулся сферы, но лишь перевел ее на Жерзино Ньямси. Защитник "Локо" забивал уже в пустой створ – 3:2, и заявка на мощный камбэк.

С красно-белыми в этом сезоне уже случались аварии, однако в этот раз эта машина не слетела с дороги. Наоборот, на 73-й минуте "Спартак" вновь встал на победный путь: финалом затяжной атаки стал покер Угальде после удара в касание с прострела Маркиньоса – 4:2. А на 80-й успех закрепил Эсекьель Барко, точно пробив с передачи все того же Угальде мимо замершего Лантратова – 5:2. Таких огненных качелей в российском чемпионате не было давно.

Угальде с покером и голевой передачей – безусловно, главный герой дерби. Между прочим, костариканец стал первым футболистом "Спартака" в 21 веке, кому удалось забить четыре мяча в одной встрече. Всего теперь у костариканца 12 голов, а это чистое первое место в бомбардирской гонке нынешнего сезона. Манфреду, который еще недавно имел репутацию малополезного дорогущего игрока, стадион аплодировал стоя.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Деян Станкович после игры напомнил в эфире "Матч ТВ", что Угальде провел матч на фоне тяжелой дороги из сборной – форвард пролетел полмира и вернулся в Москву лишь за пару дней до дерби. Поэтому главный тренер "Спартака" поставил своему подопечному "не 10, а 20 из 10". Всю команду без похвалы он тоже не оставил.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Я очень доволен сегодняшней игрой. Конечно, было некое затмение в течение 10 минут, когда мы пропускали. Тем не менее, ребята смогли выбраться из этой ситуации и добиться победы. Успех в дерби со счетом 5:2 дорогого стоит.

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов в свою очередь признал, что его футболисты не выполнили поставленные задачи на дерби. Не оценил он и действия Лантратова при первом пропущенном мяче, отметив, что такой розыгрыш в команде не наигрывают.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" В первом тайме мы оказались непохожи сами на себя, у нас не было той динамики, агрессии, наших сильных качеств, на которые рассчитывали. Попытались вернуться в игру заменами и, наверное, были близки к тому, чтобы сравнять счет. Но четвертый мяч в наши ворота все предопределил.

После успеха в дерби "Спартак" набрал 31 очко и поднялся на четвертое место как минимум до того момента, пока свой матч 24 ноября не проведет столичное "Динамо". При этом до лидирующего в таблице "Зенита" все еще далековато – 8 очков.

