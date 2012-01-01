"Спартак" обыграл ЦСКА в гостях впервые с апреля 2017 года

2 ноября состоялся центральный матч 14 тура Мир Российской Премьер-лиги между ЦСКА и московским "Спартаком". "Дерби всея Руси" завершилось со счетом 2:0 в пользу красно-белых. При этом встреча больше запомнилась не голами, а драками и тремя удалениями. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Бонгонда, 45, Медина, 90+.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Роша, Мойзес, Гайич (Келлвен, 64), Кисляк (Пьянич, 64), Зделар (Глебов, 80), Круговой, Обляков, Файзуллаев (Мусаев, 64), Гуарирапа (Койта, 80).

"Спартак": Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Барко, Пруцев, Маркиньос (Мангаш, 90+), Бонгонда (Дуарте, 64), Угальде (Медина, 87).

Предупреждения: Бабич, 57, Умяров, 57, Обляков, 69, Пруцев, 83, Пьянич, 83, Денисов, 90.

Удаления: Роша, 57, Литвинов, 61, Обляков, 85 (2 жк).

К "дерби всея Руси" в РПЛ столичные гранды подошли бок о бок: у ЦСКА в турнирной таблице после 13 туров было 24 очка, у "Спартака" – 22. Правда, места в табели о рангах пока явно не те, которые ждут болельщики больших клубов. Команда Марко Николича шла на пятой строчке, подопечные Деяна Станковича – на шестой.

Наставники команд – между прочим, большие друзья за полем, но в столичном дерби никому не было дела до братаний. Уже на первых минутах дошло до первой острой стычки, когда Тео Бонгонда и на себе фолы собрал, и мстил сопернику за дерзость. По рисунку игры же все было вполне ожидаемо: "Спартак", который при Станковиче возвел владение в абсолют, контролировал мяч (порой показатель доходил до более чем 70%), ЦСКА же пытался цепляться за него и развивать контратаки.

Однако ни тот, ни другой план долгое время не приносили результата впереди. Красно-белые никак не могли конвертировать владение в хоть сколько-нибудь опасный эпизод, красно-синим же крайне редко удавалось развить интересную атаку. Во многом это результат организованной обороны соперников, где почти не возникало свободных зон. В такой плотности быстрые техничные атакующие футболисты, коих по обе стороны немало, просто врезались в стену.

Но как только армейский бетон дал первую микротрещину, "Спартак" отпраздновал успех: на 45 минуте гости в касание разыграли мяч на правом фланге, Бонгонда улетел от оппонентов, чуть сместился в центр и пробил в дальний по уходящей траектории. Игорь Акинфеев чиркнул мяч пальцами, но парировать его не сумел – 1:0 в пользу красно-белых.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

После перерыва игра опять же была примечательно не столько футболом, сколько стычками. В самом начале 45-минутки и вовсе случилась заруба стенка на стенку после того, как Матвей Кисляк и Виллиан Роша поочередно срубили Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде. Сцепились и полевые, и запасные, но активнее всех руками махали все тот же Роша и Руслан Литвинов – за что и получили красные карточки. Правда, чтобы рассмотреть повод для удаления защитника красно-белых, пришлось подключать VAR.

В игре 10 на 10 ЦСКА потихоньку прибавил в контроле, что во многом совпало с выходом на 64 минуте Миралема Пьянича: партнеры то и дело искали передачей титулованного боснийца, который пытался зарождать атаки фирменным пасом из глубины. Но кроме пары удачных попыток, вспомнить толком и нечего. Как и туром ранее в домашнем матче против воронежского "Факела" (0:0), красно-синие в финальной трети смотрелись блекло.

Совсем тяжело армейцам стало на 85-й минуте, когда удаление за вторую желтую схватил Иван Обляков, но даже вдевятером хозяева все же пытались придумать хоть что-то. Еще и восемь добавленных минут от главного арбитра Алексея Сухого подстегивали ЦСКА давить. Но ноль ударов в створ ворот Александра Максименко за весь матч говорят о многом.

И вместо 1:1 команда Николича вообще получила 0:2: на последних секундах "Спартак" организовал контру отбившись с углового, экс-полузащитник красно-синих Хесус Медина вылетел один на один и красиво перекинул выбежавшего сокращать дистанцию Акинфеева. Мяч чиркнул о перекладину и опустился за линию ворот – более эстетской точки в таком тестостероновом матче и не придумаешь.

К слову, ассистентом в обоих голах выступил Данил Пруцев, который еще и посадил Облякова на вторую желтую карточку. Эталонный матч российского полузащитника.



Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

На послематчевой пресс-конференции Марко Николич, не стесняясь, назвал футбол своей команды в дерби слабым.



Бонгонды. – Прим. ред. ). Во втором тайме было много борьбы, неправильных эмоций. Это дерби, надо лучше держать концентрацию, видимо, нам этого не хватило сегодня. В таких матчах так нельзя.

Марко Николич главный тренер ЦСКА "Спартак" был агрессивнее, атаковал первые 20–25 минут. Потом мы развернули игру в нашу сторону, но все решило мастерство одного футболиста (). Во втором тайме было много борьбы, неправильных эмоций. Это дерби, надо лучше держать концентрацию, видимо, нам этого не хватило сегодня. В таких матчах так нельзя.

По мнению Николича, причины последних неудач могут крыться в спаде игровой формы, – в том числе, у лидеров. Также главный тренер ЦСКА подчеркнул, что каким бы эмоциональным ни было дерби, получать в нем пачками красные карточки недопустимо.

Наставник "Спартака" Деян Станкович на пресс-конференции в свою очередь заявил, что его подопечные выглядели великолепно.





Деян Станкович главный тренер "Спартака" Ребята с 1-й по 90-й минуты были на высоте, отыграли с нужной самоотдачей. Я горжусь ими. Лучшим игроком матча сегодня мог стать каждый, все они отдали даже больше, чем могли. Именно в такие моменты команда растет, с этими футболистами нет ничего невозможного.

При этом Станкович отказался комментировать судейство, не захотев "портить прекрасный вечер". Зато это охотно делали удаленные: Виллиан Роша рассказывал журналистам, что "на него напали, а он защищался", а Руслан Литвинов – что "сам не бил, но получил, и при этом ему дали красную". Пересуды о судейских трактовках точно не остынут в ближайшие дни.

А главный и неоспоримый итог дерби – "Спартак" обыграл ЦСКА в гостях впервые с 2017 года, и благодаря этому обошел армейцев в турнирной таблице.

