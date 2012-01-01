"Краснодар" ушел на зимний перерыв лидером РПЛ

8 декабря состоялся последний топ-матч Российской Премьер-лиги в 2024 году: в 18 туре "Краснодар" дома принимал московский "Локомотив". Матч завершился со счетом 0:0, однако благодаря этой ничьей южане ушли на зимний перерыв лидерами таблицы. Почему и без голов на поле было на что посмотреть, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – "Локомотив" (Москва) – 0:0

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

"Краснодар": Агкацев, Петров (Джованни, 60), Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников, Ленини (Кастаньо, 46), Батчи (Мозес, 80), Сперцян (Кривцов, 66), Виктор Са (Олусегун, 66), Кордоба.

"Локомотив": Митрюшкин, Сильянов, Монтес (Ньямси, 80), Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Пиняев (Тикнизян, 80), Батраков, Самошников, Сулейманов (Воробьев, 73).

Предупреждения: Ленини, 10; Морозов, 19; Баринов, 25; Петров, 45; Кордоба, 56; Пиняев, 80; Ньямси, 81.

"Краснодар" (до игры 38 очков и 2-е место в таблице) в матче против столичного "Локомотива" (34 балла и 5-я строчка) получил шанс уйти на зимний перерыв лидером РПЛ. Все благодаря второй подряд домашней осечке "Зенита" (39 очков) с командами из Самарской области: в 17 туре сине-бело-голубые оступились в игре с "Крыльями Советов" (2:3), а в 18-м – с "Акроном" (1:2). Однако с учетом первого поражения команды Мурада Мусаева в чемпионате в предыдущей игре против "Спартака" (0:3) и в целом трех игр подряд без побед шансы "быков" не выглядели 100-процентными – даже на фоне переживающих спад "железнодорожников".

Подопечные Михаила Галактионова выдав прекрасную осень, забуксовали, проиграв три игры подряд – две в чемпионате и одну в Кубке страны. Причем в 17-м туре красно-зеленые дома умудрились по делу уступить одной из команд подвала таблицы "Химкам" (1:3). Связанные это вещи или нет, но на фоне неудачной серии тренерский штаб пошел на ротацию там, кто еще недавно все казалось незыблемым: место в воротах вместо Илья Лантратова впервые в чемпионате занял Антон Митрюшкин.

Возможностей поймать игровой ритм у голкипера "Локо" в первом тайме было хоть отбавляй – "Краснодар" гораздо мощнее сыграл в атаке. В самом начале встречи Эдуард Сперцян со штрафного заводил мяч в ближний угол, но Митрюшкин успел подставить руку. Позже лидер южан сместился слева в центр и пробил в дальний – чуть неточно.

Шикарный шанс был у Александра Черникова: капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов обрезался у своей штрафной, полузащитник черно-зеленых перехватил мяч и ударил рядом со штангой. Свой момент заработал и Джон Кордоба: один из лучших форвардов РПЛ здорово развернулся у ворот Митрюшкина и зарядил рядом с ближним углом.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

"Локомотив" же практически не беспокоил вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева. Острый момент случился лишь в концовке тайма: Алексей Батраков с подбора пустил мяч по дуге под перекладину, и голкипер хозяев совершил эффектный сейв. Еще первая 45-минутка получилась жесткой – 15 фолов на двоих, четыре желтые карточки и перебинтованная окровавленная голова защитника южан Диего Косты говорят сами за себя. Особенно в плане лишних эмоций усердствовал Баринов, который даже с "горчичником" бесстрашно шел в стык и ругался со всеми подряд.

Во втором тайме тоже было жестко, но лично капитан "Локо" успокоился, а его команда заиграла впереди заметно острее. Особенно близко к голу был все тот же Баринов, головой замыкавший подачу с углового на 63-й минуте, – Агкацев показал чудеса реакции.

Но чем ближе катился матч к финалу, тем сильнее давил "Краснодар". На последних минутах и вовсе начало твориться безумие. Для начала Диего Коста здорово бил головой в угол – Митрюшкин с трудом отвел угрозу. И тут же назначенный угловой завершился точным тычком Кордобы в сетку. Колумбиец побежал праздновать гол, но судейская бригада во главе с Василием Казарцевым его отменила из-за офсайда у Олакунле Олусегуна, который своими действиями влиял на эпизод.

Затем Лукас Оласа грузил в штрафную и мяч прилетел точно в руку Максиму Ненахову. Казалось бы, железобетонный пенальти, да не тут-то было. Казарцева позвали к монитору, где и показали, что до подачи Черников с фолом отобрал мяч у нападающего "Локо" Дмитрия Воробьева. Можно было бы спорить, насколько легитимно такое решение, если бы не эпизод в игре все того же 18-го тура между "Зенитом" и "Акроном", где гол петербуржцев тоже отменили из-за касания руки Андрея Мостового секунд за 20 до взятия ворот.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Но Мусаев все равно настолько вскипел, что схлопотал удаление. В итоге вместо главного тренера "Краснодара" итоги встречи в эфире "Матч ТВ" подводил его ассистент Артур Оленин. По его словам, борьбы было много, а вот привычного южанам комбинационного футбола не вышло.





Артур Оленин тренер "Краснодара" У нас было больше моментов, чтобы забить гол, но не получилось. <...> Но на зимнюю паузу уходим в хорошем настроении, провели хорошую работу в этой части сезона, ребята – большие молодцы.

А вот главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов назвал игру "довольно осторожной", объяснив это тем, что оба соперника старались строго сыграть сзади. При этом специалист сделал комплимент почти 33 тысячам болельщиков, которые создали жару на трибунах.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" На выпады "Краснодара" мы отвечали своими моментами, получилась сверхэмоциональная игра. <...> Каждое очко – это шаг вперед. Говорю ребятам: любая победа не должна нас приводить к эйфории, и после любой неудачи или поражения нужно избегать каких-либо шараханий. Команда растет, мы сделали шаг вперед, а в таблице все очень плотно, – одна-две игры, и ты наверху.

"Краснодар" благодаря ничьей заработал 39 очков и сравнялся с "Зенитом", но вышел в лидеры таблицы благодаря победе над петербуржцами в первом круге. В прошлом сезоне так называемым "зимним чемпионом", к слову, тоже были "быки", но под руководством Владимира Ивича. Однако весну серб начал не очень гладко, после чего его и заменили на Мусаева.

А вот "Локомотив" с 35-ю очками уходит на зимнюю паузу на пятом месте. Столько же баллов у "Динамо" на четвертой строчке, но бело-голубые опять же опережают красно-зеленых по дополнительным показателям.

РПЛ – мы уже скучаем. Битва за чемпионство будущей весной обещает быть очень жаркой.

