ПФК ЦСКА обыграл лидера турнирной таблицы "Краснодар" в 28-м туре РПЛ

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА обыграл лидера турнирной таблицы "Краснодар" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра на столичной "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 69-й минуте встречи забил Сауль Гуарирапа. Главные тренеры команд пропустили матч из-за перебора желтых карточек. ЦСКА и "Краснодаром" временно руководили Радойе Смилянич и Артур Оленин соответственно.

Перед игрой футболисты обеих команд приняли участие в акции "Бессмертный полк" и почтили память фронтовиков минутой молчания. Также на 80-й минуте матча на стадионе заиграла песня "Катюша" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К настоящему моменту ЦСКА находится на третьем месте турнирной таблицы с 55 очками, в то время как "Краснодар" расположился на первой строчке, имея на счету 61 очко.

Тем временем футбольный клуб "Балтика" из Калининграда досрочно вышел в РПЛ спустя год после вылета из лиги благодаря игре с новороссийским "Черноморцем". Встреча завершилась со счетом 0:0, однако "Балтика" с 67 очками уже не сможет опуститься ниже своего первого места в турнирной таблице.