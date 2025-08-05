Times of India: Индия на фоне угроз Трампа отправила в Москву делегацию "высокого уровня"

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Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал посетит Москву с визитом "высокого уровня". Он будет направлен на укрепление оборонных и энергетических связей государств, сообщает The Times of India.

По информации издания, он проведет переговоры о возможной закупке большого числа зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и сервисных решений для их обслуживания. Кроме того, советник может обсудить визит Владимира Путина в Индию в конце 2025 года, уточнило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как считают журналисты, поездка Довала в Москву приобретает особое значение на фоне угроз американского президента Дональда Трампа о введении пошлин за сотрудничество с РФ. В частности, глава Белого дома упрекнул Индию в покупке российской нефти и продаже "на открытом рынке с большой прибылью".

В свою очередь, МИД страны назвал обвинения США необоснованными и неразумными. Ведомство отметило, что Вашингтон и Евросоюз продолжают импортировать российский природный газ, уран, удобрения и палладий.

"Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", – заявило министерство.

Издание добавило, что глава МИД Субраманьям Джайшанкара также намерен совершить поездку в Москву в конце августа.

Ранее СМИ обращали внимание, что США еще в прошлом году поддерживали закупки Индией нефти из России. В мае 2024 года экс-посланник США в Индии Эрик Гарсетти заявлял, что Нью-Дели покупал нефть из Москвы, так как Вашингтон хотел, чтобы "кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене".

С 1 августа Трамп ввел в отношении Индии пошлины в размере 25%, объяснив, что мера была принята в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей. Он предположил, что страна откажется от российской нефти, чтобы заключить соглашение со Штатами.

Однако, по информации СМИ, правительство Индии не отдавало каких-либо распоряжений по прекращению закупок.

