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09 июня, 12:51

Транспорт

Более 40 новых зарядных станций для электротранспорта установили в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Более 40 новых зарядных станций для электротранспорта разместили в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Например, в ЮВАО и ЮАО размещено по 14 станций в каждом округе, а в ЗелАО – 13 станций. При этом в 2025 году было заключено 5 долгосрочных госконтрактов, согласно которым в городе установят и будут обслуживать еще 30 АЭС.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы планомерно развиваем транспортную электрозарядную инфраструктуру в столице. <...> Так мы создаем еще больше возможностей для быстрой зарядки электромобилей на улицах Москвы", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Станции были установлены "Московским паркингом" вместе с АО "Новосибирскэнергосбыт", "Росатом Сеть зарядных станций" и ООО "Оператор Электродвижения" в рамках проекта "Энергия Москвы". Они находятся рядом с общественными пространствами, жилыми домами и общественными пространствами, что гарантирует доступность, надежность и безопасность процесса зарядки.

Кроме того, это помогает увеличивать производство электромобилей в России.

Москва является лидером по количеству электрозаправок в стране. В августе 2025 года их количество превысило 900, это на 64% больше, чем годом ранее. При этом в России количество таких станций увеличилось на 40%.

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