Пожар на складе на Крымском Валу в Москве локализован

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Спасатели локализовали пожар на складе с резиной на Крымском Валу в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Уточняется, что склад, где произошло возгорание на площади 100 квадратных метров, не имеет отношения к Парку Горького. О пострадавших информация не поступала.

Ранее стало известно, что на территории, прилегающей к парку, произошло возгорание. На место происшествия прибыли около 15 пожарных машин и карета скорой помощи.

До этого пожар произошел на улице Саляма Адиля в здании Государственного научного центра колопроктологии. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже.

