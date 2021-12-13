Пожар на складе на Крымском Валу в Москве локализован

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Спасатели локализовали пожар на складе с резиной на Крымском Валу в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Уточняется, что склад, где произошло возгорание на площади 100 квадратных метров, не имеет отношения к Парку Горького. О пострадавших информация не поступала.
Ранее стало известно, что на территории, прилегающей к парку, произошло возгорание. На место происшествия прибыли около 15 пожарных машин и карета скорой помощи.
До этого пожар произошел на улице Саляма Адиля в здании Государственного научного центра колопроктологии. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже.
Пожар на складе на Крымском Валу не имеет отношения к Парку Горького