Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На территории, прилегающей к Парку Горького в Москве, произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с территории, прилегающей к парку, поднимается столб плотного черного дыма. На месте происшествия уже работают около 15 пожарных машин. Также к парку прибыла карета скорой помощи.

Причины и масштабы возгорания на данный момент неизвестны. На внешней стороне Садового кольца из-за инцидента уже образовалась пробка.

Ранее сообщалось о пожаре на улице Саляма Адиля в здании Государственного научного центра колопроктологии. Очаг возгорания находился в кабинете складируемого оборудования на восьмом этаже. Его оперативно потушили.

