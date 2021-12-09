Пенсионерка подожгла себя перед больницей в Уфе

Фото: телеграм-канал Mash Batash

В Уфе пенсионерка подожгла себя перед больницей. В настоящее время она находится в ожоговом центре, пишет РИА Новости.

Все случилось напротив здания железнодорожной больницы. О происшествии услышал инженер по пожарной безопасности медучреждения.

"Он сразу позвонил в пожарную охрану и, схватив огнетушитель, побежал к пенсионерке. Мужчина затушил верхнюю одежду на женщине", – говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в ожоговое отделение городской больницы № 18. Врачи сообщили, что у нее ожоги второй степени.

Ранее в Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер загорелся, сидя на скамейке. В момент происшествия он курил сигарету. Инцидент произошел в Кировском районе города. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины были зафиксированы ожоги шеи, ушей, груди, рук и паха.