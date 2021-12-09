Пенсионерка подожгла себя перед больницей в Уфе

15:02
Фото: телеграм-канал Mash Batash
В Уфе пенсионерка подожгла себя перед больницей. В настоящее время она находится в ожоговом центре, пишет РИА Новости.
Все случилось напротив здания железнодорожной больницы. О происшествии услышал инженер по пожарной безопасности медучреждения.
"Он сразу позвонил в пожарную охрану и, схватив огнетушитель, побежал к пенсионерке. Мужчина затушил верхнюю одежду на женщине", – говорится в сообщении.
Пострадавшую доставили в ожоговое отделение городской больницы № 18. Врачи сообщили, что у нее ожоги второй степени.
Ранее в Санкт-Петербурге 81-летний пенсионер загорелся, сидя на скамейке. В момент происшествия он курил сигарету. Инцидент произошел в Кировском районе города. Пострадавшего доставили в больницу и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины были зафиксированы ожоги шеи, ушей, груди, рук и паха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: