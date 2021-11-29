Пожар произошел на фабрике по производству медицинских масок в Ленобласти

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Пожар произошел на фабрике "Фанема" в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные.

В прокуратуре Ленобласти рассказали, что взрыва на территории фабрики не было. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фабрика "Фанема" производит нетканные материалы, а также медицинские маски.

Ранее сообщалось, что на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, на заводе произошло возгорание, в результате которого пострадали два человека.

