Пожар произошел на фабрике по производству медицинских масок в Ленобласти

09:05
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Пожар произошел на фабрике "Фанема" в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
"Там действительно пожар, более точной информации дать пока не можем", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные.
В прокуратуре Ленобласти рассказали, что взрыва на территории фабрики не было. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фабрика "Фанема" производит нетканные материалы, а также медицинские маски.
Ранее сообщалось, что на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, на заводе произошло возгорание, в результате которого пострадали два человека.
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