Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с пожаром в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей. В результате ЧП никто не пострадал.

"Поручил позаботиться о каждом жильце. Сейчас людей разместили в 16-й школе. Там работает штаб по расселению", – заявил Воробьев.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Тогда отмечалось, что площадь пожара составила 900 квадратных метров

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.