Десять человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар произошел в квартире дома в центре Москвы. В результате пожарные спасли десять человек, в том числе двоих детей, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

"В 18:20 поступило сообщение о загорании по адресу Ходынская улица, дом 14. Происходило загорание в одной из квартир и в коридоре жилого дома на общей площади около 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Спасатели справились с возгоранием за 48 минут. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.

