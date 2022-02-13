Десять человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы

20:18
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Пожар произошел в квартире дома в центре Москвы. В результате пожарные спасли десять человек, в том числе двоих детей, сообщается на сайте столичного управления МЧС.
"В 18:20 поступило сообщение о загорании по адресу Ходынская улица, дом 14. Происходило загорание в одной из квартир и в коридоре жилого дома на общей площади около 60 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Спасатели справились с возгоранием за 48 минут. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей.
По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.
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