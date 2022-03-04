70 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В ведомстве уточнили, что очаг возгорания обнаружили на кровле дома.

Из здания эвакуировали 70 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее свыше 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы. Там произошел пожар на площади 2 квадратных метра. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого из-за возгорания эвакуировали студентов из общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

Пожар произошел в одной из комнат, его общая площадь составила три квадратных метра. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.