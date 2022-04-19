"Жизнь в большом городе": самооборона

Впереди майские праздники. В этот период возрастает число краж, грабежей и хулиганств.

Что делать, если столкнулся с грабителем или разбойником? Какие средства можно использовать, чтобы дать отпор преступнику? И как защитить себя и не выйти за рамки самообороны?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".