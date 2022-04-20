Круизный маршрут с акцентом на детский отдых появится в России

В России в ближайшее время появится круизный маршрут с акцентом на детский отдых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
"В Ростуризме есть проект национальных брендовых маршрутов, которые должны быть организованы с очень четкими стандартами качества. На данный момент все национальные брендовые маршруты сухопутные, коллеги предложили отличную идею – сделать брендовый маршрут именно с круизным акцентом на детский или семейный отдых", – рассказала Догузова.
Догузова выразила уверенность, что в первом круизе будут участвовать несколько волжских регионов, а детские маршруты войдут в программу кешбэка. По ее словам, идея была поддержана в Ростуризме. Заявка о предложенном маршруте будет утверждена в ближайшее время.
"Идею разработать детские круизные маршруты на совещании главы Ростуризма с представителями отрасли озвучил руководитель Российского союза туриндустрии Волгоградской области, директор компании "Круиз" Алексей Растегаев. Мы готовы разработать дорожную карту проекта и до конца июня ее представить в Ростуризм. Для этого создадим рабочую группу", – добавила глава Ростуризма.
Ранее Догузова сообщила, что туристической поток на юг России с мая по конец сентября может составить свыше 10 миллионов человек. Она напомнила, что высоким курортным сезоном в стране считаются пять месяцев, начиная с майских праздников.
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