Станции метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" в центре Москвы закрыли на выход из-за подготовки к параду Победы.

Помимо этого, станция "Библиотека имени Ленина" работает только на пересадку. Данные ограничения сохранятся до окончания мероприятия, говорится в телеграм-канале Дептранса.

Ночная репетиция парада Победы состоится на Красной площади в 21:00. В ней примут участие механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны без участия техники. Они проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки.

На время проведения тренировки будут перекрыты улицы в центре столицы, в частности Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие.



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Также с 20:00 меняются маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Кроме того, по укороченным маршрутам будут ходить автобусы е10, е30, м40, а также с344. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими наземными маршрутами.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

