Станции метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы

25 апреля, 19:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" в центре Москвы закрыли на выход из-за подготовки к параду Победы.
Помимо этого, станция "Библиотека имени Ленина" работает только на пересадку. Данные ограничения сохранятся до окончания мероприятия, говорится в телеграм-канале Дептранса.
Ночная репетиция парада Победы состоится на Красной площади в 21:00. В ней примут участие механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны без участия техники. Они проведут рекогносцировку маршрутов выдвижения на исходные точки.
На время проведения тренировки будут перекрыты улицы в центре столицы, в частности Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и другие.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Также с 20:00 меняются маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Кроме того, по укороченным маршрутам будут ходить автобусы е10, е30, м40, а также с344. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими наземными маршрутами.
Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.
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