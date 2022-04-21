Более 100 единиц парадной военной техники передислоцировали в Москву

Более 100 единиц парадной военной техники передислоцировали в ночь на 21 апреля из подмосковного Алабина в парк "Печатники". Уже оттуда танки, артиллерия, ракетные комплексы и боевые машины будут выезжать на репетиции парада.

Из Подмосковья военизированные колонны прошли маршем 88 километров. Гусеничную технику переместили в Москву железнодорожным транспортом. А танки Т-34 и "Армата" перевезли на временную площадку на автотралах. Сопровождали колонну патрульные наряды ГИБДД и экипажи Военной автомобильной инспекции.

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