Эксперт рассказал, когда в России подешевеют автомобили

Фото: Агентство "Москва"
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 предположил, что цены на автомобили начнут снижаться уже сейчас.
По словам эксперта, поскольку рубль нашел свою стабильную позицию по отношению к доллару, дальнейшее подорожание машин вряд ли произойдет. Цены, наоборот, начнут снижаться. "Что касается самого факта удешевления, мы его увидим достаточно скоро. Но по цифрам особого оптимизма я бы не испытывал", – говорит эксперт.
По прогнозам экономиста, наиболее значительно подешевеют автомобили среднего класса. "Там специфический потребитель. Он не самый богатый и чувствителен к цене. Поэтому нужно, чтобы все-таки спрос там поддерживался", – объясняет Беляев.
Если же говорить об автомобилях более бюджетного сегмента, то серьезное удешевление в этой категории вряд ли произойдет, продолжает специалист. "Бюджетные автомобили – они бюджетные и есть. Будет расчет на то, что люди уйдут из более высокого класса и спрос поддержат, или те, которые ориентировались только на бюджетные классы, все-таки смогут осилить новый ценовой режим", – комментирует Беляев.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили вернуть скидки на приобретение отечественных машин. Инициатива касается возобновления программы утилизации авто, когда, сдав в переработку старое, можно было получить дисконт при приобретении нового транспортного средства.
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