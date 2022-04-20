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Москва 24

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Транспорт

17:36

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Эксперт рассказал, когда в России подешевеют автомобили

"Цены осторожно отступают": когда в России подешевеют автомобили
транспортавтоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 предположил, что цены на автомобили начнут снижаться уже сейчас.

По словам эксперта, поскольку рубль нашел свою стабильную позицию по отношению к доллару, дальнейшее подорожание машин вряд ли произойдет. Цены, наоборот, начнут снижаться. "Что касается самого факта удешевления, мы его увидим достаточно скоро. Но по цифрам особого оптимизма я бы не испытывал", – говорит эксперт.

Я думаю, что сейчас начнется постепенное удешевление предлагаемых на рынке автомобилей. Но все это будет происходить очень постепенно, осторожно, последовательно, методом прощупывания ситуации. И очень неравномерно по различному модельному ряду.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

По прогнозам экономиста, наиболее значительно подешевеют автомобили среднего класса. "Там специфический потребитель. Он не самый богатый и чувствителен к цене. Поэтому нужно, чтобы все-таки спрос там поддерживался", – объясняет Беляев.

Если же говорить об автомобилях более бюджетного сегмента, то серьезное удешевление в этой категории вряд ли произойдет, продолжает специалист. "Бюджетные автомобили – они бюджетные и есть. Будет расчет на то, что люди уйдут из более высокого класса и спрос поддержат, или те, которые ориентировались только на бюджетные классы, все-таки смогут осилить новый ценовой режим", – комментирует Беляев.

Рассчитывать на то, что будет какое-то резкое удешевление или что цена автомобилей вернется на прежние уровни, которые были до середины февраля, вряд ли можно. Потому что назад цены отступают очень осторожно и неохотно. И практически никогда не отступают на те позиции, с которых началось подорожание.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее сообщалось, что в РФ предложили вернуть скидки на приобретение отечественных машин. Инициатива касается возобновления программы утилизации авто, когда, сдав в переработку старое, можно было получить дисконт при приобретении нового транспортного средства.

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