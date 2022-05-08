В Братиславе прошла акция "Бессмертный полк"

Сотни словаков и россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Братиславе.

Отмечается, что акция состоялась у памятника воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище. Монумент высотой 252 метра был возведен в 1960 году.

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