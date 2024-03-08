Главархив Москвы открыл новую онлайн-выставку с праздничными снимками

Фото: Главархив Москвы/А. Коньков

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку "Праздник 8 Марта". Желающие могут ознакомиться с экспозицией в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

В рамках выставки есть возможность посмотреть поздравительные открытки к Международному женскому дню и праздничные снимки с торжественных мероприятий. Также были найдены фотографии с детских концертов, на обороте которых написаны добрые пожелания.



В России 8 Марта празднуется с 1921 года. В этот день работниц награждали на предприятиях, вручали им подарки, дарили цветы и проводили концерты.

На новой выставке можно увидеть снимки, где женщины читают пожелания в стенгазетах, выступают на собраниях, а представители мужского пола активно готовятся к празднику.

Сотни мероприятий в честь Международного женского дня пройдут в Москве 8 марта. Так, состоится традиционная акция "Вам, любимые". В рамках нее свыше 500 волонтеров и представителей молодежных объединений подарят женщинам около 150 тысяч цветов.

На цифровых билбордах города в честь праздника будет транслироваться видеоролик с поздравлениями, а на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате появятся яркие открытки.



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