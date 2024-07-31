На участие в третьей Московской неделе моды подано свыше 1,1 тыс заявок

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Свыше 1,1 тысячи заявок от дизайнеров из 110 городов России подано на участие в третьей Московской неделе моды, которая пройдет с 4 по 9 октября в "Манеже", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Жители столицы и туристы увидят разноплановые коллекции отечественных брендов, отобранные экспертным советом", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Гости также смогут оценить новинки из Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Индонезии и других стран, добавила вице-мэр.

Кроме того, в рамках мероприятия откроется международный шоурум и модный маркет, в которых посетители смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары. Помимо этого, для всех желающих пройдут лекции от ведущих специалистов индустрии и фестиваль короткометражек.

При этом Московская неделя моды запустит прямые трансляции, которые можно будет посмотреть на ее официальном сайте.

Между тем в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" также пройдут показы коллекций российских дизайнеров. Посетители форума-фестиваля смогут изучить авторское переосмысление культурных феноменов Белгородской области.

Помимо этого, на лекциях горожанам расскажут как за счет объединения усилий модельеров и нейросети можно создать креативный и востребованный продукт, а также о том, как ориентироваться в способах прогнозирования модных тенденций.