Путин поручил улучшить поиск пропавших без вести бойцов СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин потребовал от министерства обороны РФ сформировать список предложений, благодаря которым удастся улучшить систему поиска военных, пропавших без вести в зоне СВО, а также усовершенствовать механизм поддержки членов их семей. Список поручений президента РФ по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

Ответственным назначен глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля 2025 года.

В начале декабря 2024 года Путин заявил, что намерен проверить, как организована работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление президент сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент назвал поиск пропавших без вести очень важной темой.

До этого президент РФ положительно оценил идею сбора ДНК-образцов у всех контрактников России. В свою очередь, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова назвала острым вопрос пропавших без вести военных. С ее слов, эта инициатива также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, не успевшей заключить брак.

