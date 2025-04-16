Совфед одобрил закон о лишении свободы за призывы к санкциям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о лишении свободы на срок до 5 лет за призывы к санкциям против России, совершенные из корысти.

Изменения будут внесены в Уголовный кодекс. Помимо этого, за дискредитацию Вооруженных сил России, совершенную из корыстных побуждений, предполагается лишение свободы на 7 лет.

Такое же наказание грозит за содействие, совершенное по найму или из корысти, в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участие. В подобной ситуации также вводится возможность изъятия собственности, которая была приобретена в результате совершения подобных правонарушений.

Вместе с тем СФ одобрил закон, который дает возможность проводить заочные судебные заседания над любыми лицами, совершившими преступления против безопасности России из-за границы. Данная инициатива предполагает изменения законодательства, которые затронут около 20 видов преступлений.

В частности, к ним относятся публичные призывы к массовым беспорядкам, нарушению территориальной целостности России, терроризму, экстремизму. Кроме того, положение коснется развязывания агрессивной войны, распространения ложной информации о ВС РФ и дискредитации российской армии, а также уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников.

Также был одобрен закон, предполагающий уголовное наказание за несообщение о подготовке диверсии. Изменение будет внесено в УК РФ. Оно предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года за несообщение информации о лице, которое, согласно достоверным сведениям, планирует, совершает или совершило хотя бы одно из диверсионных преступлений.

Инициатива о наказании за дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям была внесена в Госдуму в марте в рамках пакета, целью которого является обеспечение суверенитета и защита безопасности страны. Авторами законопроекта стали председатель ГД Вячеслав Володин, зампредседателя, руководитель рабочей группы по подготовке данных инициатив Ирина Яровая и в общей сложности около 400 парламентариев.