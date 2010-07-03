Собянин поддержал предложение о включении музейных территорий в программу "Мой район"

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Сергей Собянин провел встречу с директорами московских музеев в Государственном музее Владимира Высоцкого. В ходе обсуждения мэр поддержал предложение о включении территорий учреждений в комплексную программу создания качественной городской среды "Мой район".

Инициатива направлена на создание общей концепции благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий. По планам авторов, это позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков, создаваемые в рамках программы "Мой район". Также синхронизация уменьшит неудобства для жителей, возникающие в связи с проведением работ.

"Мы говорили и о музейном хранилище Москвы для музеев Москвы, потому что уже все запасники переполнены, и это является конкретной проблемой. Должен вам сказать, что мы приступили к проектированию мощного музейного хранилища в Коммунарке на территории "новой" Москвы. Причем это не просто какой-то склад. Это суперсовременное музейное пространство, которое будут использовать наполовину федеральные музеи, наполовину - московские музеи. Понимаем, что, скорее всего, нам этого будет мало. Мы смотрим еще дополнительные помещения для того, чтобы их оперативно отреконструировать и передать под музейные хранилища", - сказал Собянин в ходе встречи.

Он добавил, что в Москве растет количество посетителей музеев.

"Благодаря движению музейного дела - современного дела - реконструкции, реставрации, появлению новых каких-то технических возможностей, с каждым годом у нас посещение музеев не падает, а увеличивается. И за прошлые годы достигло рекордной цифры аж в 23 миллиона. Это астрономическая цифра. Москвичей у нас 12 миллионов, 23 миллиона посетителей - это говорит о том, что пользуются популярностью не только у москвичей, но и у гостей столицы. Немаловажно было и то, что мы приняли решение о бесплатном посещении школьниками - около миллиона человек посетили. Это тоже приличная цифра. Мы создали специальную программу, по которой можно заказать школьный автобус, приехать и сделать официальную программу", - сказал мэр.

Перед началом совещания Собянин объявил о решении передать грант в один миллион рублей директору музея В. Высоцкого, сыну артиста Никите Высоцкому, для дальнейшего развития культурного учреждения. "У Никиты Владимировича был недавно день рождения. Можно было бы подарить ему стандартный подарок типа кофейного сервиза. Но мы знаем, что Никита болеет музеем, который мы открыли, - музей В. Высоцкого. Много интересных идей, часть из них уже реализована – действительно очень интересный музей получился. Для того, чтобы музей и дальше развивался, Никита Владимирович, - грант в 1 миллион рублей", - сказал Собянин.

По итогам встречи с руководством музеев, находящихся в столице, Собянин поддержал предложение о включении территорий музеев в программу "Мой район". Предполагается, что проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий будут объединены общей концепцией. Это позволит органично вписать музейные дворы в единые ансамбли городских улиц и парков, создаваемые в рамках программы "Мой район".

Собянин поддержал предложение о включении музейных территорий в программу "Мой район"

"На встрече с мэром речь шла о включении территории небольших музеев в программу благоустройства "Мой район". Сейчас, получается, границы межведомственного взаимодействия разделены, и музеям приходится встраиваться в планы и графики комплекса городского хозяйства, что не всегда получается. <...> И из-за этого работы, скажем так, на одной стороне улицы провели сегодня, а завтра начинают делать то же самое, только на другой стороне улицы другим подрядчиком. Естественно, у жителей возникает справедливое возмущение. И речь шла о том, чтобы в программу "Мой район" включить территории небольших музеев, чтобы это все благоустраивалось в рамках работ комплекса городского хозяйства", - сообщил журналистам по итогам встречи с мэром директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин.

Кроме того, на встрече обсуждались и другие проекты развития московских музеев. В частности, речь шла о включении негосударственных музеев в единую систему городской навигации и в проект "Музеи – детям", который стартовал 1 сентября 2017 года и позволяет школьникам и учащимся колледжей бесплатно посещать соответствующие учреждения.

Также затрагивалась тема создания межмузейных фондохранилищ. Сейчас решается вопрос строительства двух таких помещений – на территории АДЦ "Коммунарка" площадью около 20 тысяч квадратных метров и на улице Элеваторной площадью около 13 тысяч квадратных метров.

Обсуждался в ходе встречи и проект "Московская музейная неделя". Было принято решение об изменении формата дней открытых дверей, которые ранее проводились строго в третье воскресенье каждого месяца. Участники акции смогут самостоятельно определять даты, в которые они готовы принять посетителей бесплатно.