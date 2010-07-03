Экс-замминистра культуры Пирумов стал фигурантом нового уголовного дела

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов стал фигурантом еще одного уголовного дела об отмывании 800 миллионов рублей. Деньги были похищены при строительстве объекта "Эрмитажа", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в следственных органах.

"Полученные преступным путем средства были легализованы через фиктивные финансовые операции в подконтрольных организациях", – сообщил собеседник агентства.

Три года назад Пирумова задержали по "делу реставраторов". По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу для хищения государственных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры, включая Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве, главный дом усадьбы фабриканта Асеева в Рассказове, башню "Крон-Принц" в Калининграде. Ущерб оценили в 164 миллиона рублей. Суд назначил Пирумову три года колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей. В августе 2019 года Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство об УДО.

Однако весной 2019 года следствие дополнительно вменило Пирумову организацию преступного сообщества. На этот раз его заподозрили в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий публичной библиотеки "Эрмитажа". Еще одним обвиняемым по этому делу является глава группы компаний "Роспан" Никита Колесников. По данным следствия, подконтрольная Колесникову компания "Мехстройтранс" заключила контракт с "Эрмитажем" в 2015 году. Предполагается, что выбор подрядчика лоббировал Пирумов, который на тот момент был замглавы Минкультуры.

В августе Мосгорсуд перевел экс-замминистра под домашний арест.

По новому уголовному делу проходят экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо, бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов, финдиреткор ООО "Горизонт" Юлия Бегеза.

