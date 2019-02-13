Суд оставил под арестом бывшего замминистра культуры Пирумова

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Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова. Он будет находиться под стражей до 17 апреля 2019 года, передает Агентство "Москва".

Кроме того, суд подтвердил законность ареста другого фигуранта уголовного дела — руководителя компаний "Роспан" Никиты Колесникова. Он будет содержаться в СИЗО до 16 апреля.

Пирумов был задержан в середине марта 2016 года по так называемому "делу реставраторов". Его заподозрили в создании преступной группы, которая занималась хищением госсредств, выделенных на реставрацию памятников культуры. Ущерб от действий бывшего замминистра культуры и его сообщников составил не менее 50 миллионов рублей.

Экс-чиновник полностью признал свою вину. В октябре 2017 года его приговорили к полутора годам колонии общего режима и отпустили в зале суда, поскольку этот срок он провел в СИЗО. Впоследствии Мосгорсуд ужесточил наказание до трех лет лишения свободы.

В мае 2018 года Пирумов вновь попал под следствие. На этот раз его обвинили в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий и фондохранилища "Государственного Эрмитажа".

В свою очередь, Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей. Адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея, уточнила, что сумму установил арбитражный суд.