Бывший замминистра культуры Пирумов хотел получить визу в Британию – СК

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Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий Государственного Эрмитажа планировал получить визу в Британию. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Информация получена от компании, которая консультировала Пирумова для получения визы в Великобританию. Когда он хотел покинуть страну, неизвестно, передает ТАСС.

Следствие считает, что сумма похищенных средств при реставрации Эрмитажа увеличится. В суде пояснили, что 450 миллионов рублей – это минимальная цифра. Пирумов свою вину не признал, сообщает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Пирумова и главу группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова задержали по делу о мошенничестве. Еще одним фигурантом дела стал бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Борис Мазо. Следователи с сотрудниками ФСБ России провели обыски, том числе по месту жительства фигурантов.

"Пирумов занял позицию по непризнанию вины", – заявил следователь.

По данным СК, фигуранты дела организовали заключение госконтракта, но не планировали его исполнить. Большую часть полученного аванса по контракту перечислили в организации, подконтрольные подозреваемым.

В октябре 2017 года приговорили по "делу реставраторов" к 1,5 года колонии общего режима и освободили его от наказания в связи с отбытием срока. Остальных фигурантов дела, получивших реальные сроки, в том числе Мазо, тоже освободили в связи с отбытием наказания. В июле 2017 года Колесников получил пять лет лишения свободы условно. Все три фигуранта признали вину, так что их дела рассматривались в особом порядке – без исследования доказательств.

Согласно версии следствия, участники организованной группы в 2012–2016 годы похитили более 164 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов в различных городах России. Главой преступной группы стал Пирумов.