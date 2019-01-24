Суд ужесточил приговор экс-замминистра культуры Пирумову

Мосгорсуд 24 января ужесточил приговор бывшему замминистра культуры РФ Григорию Пирумову. Он получил три года колонии вместо полутора лет, передает Агентство "Москва".
По совокупности преступлений Пирумову также назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Кроме того, суд лишил Пирумова медали ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.
При этом суд зачел время содержания под стражей в период с 15 марта 2016 года по 9 октября 2017 года в срок лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима.
В апелляционном представлении государственный прокурор назвала приговор мягким. По мнению стороны обвинения, вынесении предыдущего вердикта суд не учел характер и степень опасности деяния экс-замминистра.
"Суд явно переоценил положительные данные о личности Пирумова и его активную организаторскую роль", – говорится в апелляционном представлении прокуратуры.
В итоге обвинение попросило суд изменить приговор, назначив наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей.
А вот защита Пирумова, и он сам просили оставить приговор без изменений. "Я понял какой огромный ущерб я нанес своей семье. Все произошедшее со мной ускорило кончину моих близких людей", – сказал экс-замминистра, добавив, что полностью осознал свою вину и пришел к вере.
Осенью 2017 года Дорогомиловский суд столицы приговорил Пирумова по "делу реставраторов" к 1,5 года колонии общего режима, освободив его от наказания в связи с отбытием срока. Остальных фигурантов тоже освободили в связи с отбытием наказания.
В декабре того же года Мосгорсуд подтвердил Пирумову ему срок в колонии, увеличив штраф до одного миллиона рублей. Сочтя вердикт мягким, обвинение подало жалобу в кассацию в Верховный суд РФ, а решение Мосгорсуда было отменено.
Как утверждают следователи, участники организованной группы, возглавляемой Пирумовым, с 2012 по 2016 годы похитили свыше 164 миллионов рублей, предназначеных для реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, Усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области, калининградской башни "Крон-Принц", а также на строительство Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
В настоящее время бывший заместитель главы культурного ведомства находится под арестом, который был продлен до 17 апреля.
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