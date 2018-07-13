Замдиректора Эрмитажа получил 2,5 года условно за хищения

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Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов учреждения, сообщает ТАСС.

Его приговорили к 2,5 года условного лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей. Подсудимый с решением суда согласен, причиненный ущерб он возместил.

После оглашения приговора Новиков обратился к представительнице Эрмитажа Наталье Шатихиной, а также к другим участникам процесса и поблагодарил их.

Второго фигуранта дела – управляющего ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова также проговорили к 2,5 года условно, а также штрафу в 300 тысяч рублей.

Прокуратура просила приговорить фигурантов дела к четырем годам колонии. Однако Шатохина заявила в суде, что Эрмитаж не поддерживает сторону обвинения и выступает против реального срока лишения свободы.

Фигурантами этого уголовного дела также являются замминистр культуры Григорий Пирумов, директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, а также несколько предпринимателей.

По версии следствия, Пирумов организовал и возглавил преступную группу для хищения госсредств. В деле фигурируют контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге. Ущерб оценивается на сумму не менее 50 миллионов рублей. Местонахождение похищенных денег неизвестно.

Расследование уголовного дела завершено, согласно его материалам, все фигуранты частично или полностью признали свою вину, некоторые из них заключили сделку со следствием.