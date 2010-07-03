Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры РФ по запросу Испании

18:16
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо по запросу Испании. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Вены.
"Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии", – сказала официальный представитель прокуратуры Нина Буссек.
Она добавила, что после задержания прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос об аресте россиянина для передачи его испанской стороне.
Ранее Национальная полиция Испании сообщила о задержании "высокого должностного лица Министерства культуры Российской Федерации". В Испании также арестованы бывшая супруга Мазо и его сын.
До этого адвокат экс-чиновника Минкультуры РФ Владислав Мусияка заявил, что Мазо был доставлен на допрос на территории Вены, добавив, что не знает причины. В полиции имя фигуранта называть отказались. Там отметили, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за четыре миллиона евро.
Ранее бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный на три года по "делу реставраторов" и отпущенный по УДО, стал фигурантом нового одного уголовного дела об отмывании 800 миллионов рублей.
По этому делу также проходят Мазо, бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов, финдиректор ООО "Горизонт" Юлия Бегеза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: