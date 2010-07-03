Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры РФ по запросу Испании

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо по запросу Испании. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Вены.

"Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии", – сказала официальный представитель прокуратуры Нина Буссек.

Она добавила, что после задержания прокуратура попросила суд рассмотреть вопрос об аресте россиянина для передачи его испанской стороне.

Ранее Национальная полиция Испании сообщила о задержании "высокого должностного лица Министерства культуры Российской Федерации". В Испании также арестованы бывшая супруга Мазо и его сын.

До этого адвокат экс-чиновника Минкультуры РФ Владислав Мусияка заявил, что Мазо был доставлен на допрос на территории Вены, добавив, что не знает причины. В полиции имя фигуранта называть отказались. Там отметили, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в РФ незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за четыре миллиона евро.

Ранее бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, осужденный на три года по "делу реставраторов" и отпущенный по УДО, стал фигурантом нового одного уголовного дела об отмывании 800 миллионов рублей.

По этому делу также проходят Мазо, бывший председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, бизнесмен Никита Колесников, глава компании "Мехстройтранс" Валерий Рогов, финдиректор ООО "Горизонт" Юлия Бегеза.

