Кремль не считает, что митинги в Хабаровске проплачены

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Кремль не считает, что несанкционированные митинги в Хабаровске были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"По ситуации с Фургалом нового мне добавить нечего. Если отвечать на ваш вопрос, ответ – нет", – заключил Песков.

Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля.

Ранее адвокат губернатора рассказал, что подзащитный не имеет отношения к акциям в его поддержку.

Главу Хабаровского края обвинили в покушении на убийство. Еще, по версии следствия, Сергей Фургал связан с организацией убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов. Фургал заявил в суде о полной непричастности к инкриминируемым преступлениям.