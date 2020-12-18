Кремль сообщил о готовности ознакомиться с публичными доводами защиты Сафронова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, при каких условиях Кремль ознакомится с доводами защиты советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

По его словам, данные адвокатов должны быть обнародованы, если они не нарушат режим секретности.

"Если информацию защиты можно опубличить, то мы ознакомимся с ней. Если такой информации нет, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться, учитывая специфику дела", – пояснил Песков.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение продлить арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову. Таким образом, апелляционная жалоба защиты осталась без удовлетворения.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.