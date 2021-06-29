В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене арестовали учредителя компании "ДЗ Консалтинг"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Ростове-на-Дону арестован учредитель компании "ДЗ Консалтинг" Александр Деркунский по подозрению в госизмене. Решение вынес Ленинский суд города, передает пресс-служба судов Ростовской области.

"Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), по 27 августа 2021 года", – сказано в сообщении.

Ранее Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене.

Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

