ФСБ задержала главу НИП гиперзвуковых систем по делу о госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца", – рассказал источник.

Сообщается, что в ФСБ намерены просить суд о его аресте на два месяца. В пресс-службе Лефортовского суда Москвы подтвердили поступление соответствующего ходатайства. Также там уточнили, что Куранову пока не предъявили обвинение и он пребывает в статусе подозреваемого.

По информации открытых источников, Куранов является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ.

Ранее Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене.

Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.