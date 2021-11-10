Жителя Ялты арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты по подозрению в сборе секретных данных для Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти секретные данные в том числе содержали информацию о сотрудниках ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"), по которой ему грозит срок лишения свободы до 20 лет. Суд уже вынес решение о его аресте.

Ранее суд приговорил к 7 годам лишения свободы подростков, которые планировали повторить теракты в образовательных учреждениях Керчи после взрывов и стрельбы в городском колледже.