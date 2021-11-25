В Польше спецслужбы задержали гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

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Спецслужбы в Польше задержали 66-летнего гражданина государства по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Польское агентство печати.

По словам пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына, доказательства и процессуальные действия, которые были выполнены в рамках расследования, дают основания подозревать данного гражданина в организации шпионской деятельности в пользу РФ.

Он уточнил, что гражданин страны "действовал в ущерб интересам Республики Польша".

Отмечается, что на данный момент подозреваемый не признал вину, он временно арестован на три месяца.

В свою очередь, в Генпрокуратуре страны сообщили, что по указанию прокурора Мазовецкого отдела по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры в Варшаве сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Радослава С., которому были предъявлены обвинения.

Уточняется, что данное задержание связано с арестованным в мае текущего года Марчином К., подозреваемым в организации деятельности в пользу иностранной разведки.

Ему предъявлены обвинения в помощи ведения деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша.

По версии правоохранителей, подозреваемый помогал Марчину К., которому в мае 2021 года прокурор предъявил обвинение в действиях в пользу иностранной разведки.

Подозреваемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее шесть человек, четверо из которых россияне, были задержаны в Стамбуле в рамках расследования о ведении незаконной разведывательной деятельности. Задержанные якобы готовили совместную акцию против иностранцев в Турции и собирались приобрести для этих целей оружие.